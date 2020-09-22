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«Это тактика, стратегия»: эксперты объяснили выпуск критикующих Трампа книг в период предвыборной гонки

Владимир Расходчиков
20:19 22.09.2020
В эфире программы «Специальный репортаж» эксперты объяснили, зачем было выпущено сразу несколько книг, критикующих нынешнего президента США, на какую аудиторию они нацелены и какой посыл несут.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: White House, via, Globallookpress

Предвыборная гонка в США набирает обороты и накал страстей повышается, только за последние две недели в Штатах были изданы сразу три книги, содержащие жесткую критику нынешнего президента Дональда Трампа. Политолог и доктор политических наук Рафаэль Ордуханян заявил в программе «Специальный репортаж», что все это часть заранее продуманной кампании по дискредитации.

«Это совпадение? Ну конечно же это тактика, стратегия, просчитанная заранее теми людьми, которые ведут войну. Трампу объявили войну, он завернул, что называется, эту шахматную партию», - объяснил эксперт.

По мнению генерального директора института региональных проблем Дмитрия Журавлева, данные книги рассчитаны на определенную аудиторию и их целью является не обсуждение фактов, а компрометация личности американского лидера.

«Те, кто не любят Трампа, прочитают эти книги с удовольствием. И еще сильнее будут его не любить. А те, кто любят, книгу просто не купят. В области фактов места не осталось, надо обсуждать личность. Проще говоря, идет намек на то, что Трамп - сумасшедший, давайте его не переизбирать», - заявил Журавлев в эфире программы.

Между тем, вокруг личности президента США Дональда Трампа количество скандалов только увеличивается. Так, недавно лидер Соединенных Штатов признался в в эфире Fox News, что рассматривал вариант «устранения» президента Сирии Башара Асада в 2017 году, но его убедил отказаться от этого глава Пентагона Джеймс Мэттис. Также, Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами о сознательном преуменьшении угрозы коронавируса в начале 2020 года. По его мнению, тем самым власти страны показали гражданам спокойствие и лидерство и не допустили паники.

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