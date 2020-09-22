Путин откажется от дистанционной работы ради встречи с сенаторами

Президент России Владимир Путин откажется от дистанционного формата работы ради встречи с членами Совета Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, 23 сентября - в день начала осенней сессии Совфеда - сенаторы прибудут в Кремль.

«Это выступление, встреча с сенаторами, они начинают возобновлять свою работу. И как раз к началу сессии приурочено это выступление», - сказал Песков.

Встреча главы государства с членами Совфеда станет первой после внесения поправок в Конституцию, которые в том числе регламентируют работу верхней палаты российского парламента.