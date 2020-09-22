Актер из «Андрея Рублева» прокомментировал продажу неизвестной пленки со съемки киноленты на аукционе

Советский и российский актер театра и кино Юрий Назаров прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что 6 октября в Москве на торги выставят неизвестную пленку со съемок фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Напомним, сам Назаров принял непосредственное участие в съемках знаменитой киноленты.

«Что-то насчет пленки я действительно помню. Фантазии у Андрея (Тарковского. - Прим. ред.) были широкие, и в картину действительно не вошли некоторые кадры», - отметил Назаров.

Он подчеркнул, что уважает Тарковского как рассказчика и большого исследователя. Назаров отметил, что во время съемок «Андрея Рублева» было действительно очень много изменений и масса кадров не вошла в саму киноленту.

«Что-то не вошло в само кино, это нормально. Там много было изменений. И сценарий менялся, и остальное. Сама картина должна была начинаться вообще с Куликовской битвы. Для этой роли был даже подобран актер», - уточнил Назаров.

По его словам, условия для съемок были разнообразные, бюджета иногда не хватало. При этом, по мнению Назарова, Андрей Тарковский «прорвался» с этой картиной. В итоге кино вышло поучительным, несмотря на невошедшие кадры.

Ранее в пресс-службе аукционного дома «12-й стул» заявили о том, что пленку-кинолетопись выставят на торги в октябре. В уникальном черно-белом любительском фильме участвовали советские актеры Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков.