Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Актер из «Андрея Рублева» прокомментировал продажу неизвестной пленки со съемки киноленты на аукционе

Виктория Ивашечкина
16:27 22.09.2020
По словам участника съемочного процесса, сама кинолента претерпела множество изменений и в конечный вариант действительно не вошло много кадров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Niek Verlaan, Pixabay

Советский и российский актер театра и кино Юрий Назаров прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что 6 октября в Москве на торги выставят неизвестную пленку со съемок фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Напомним, сам Назаров принял непосредственное участие в съемках знаменитой киноленты.

«Что-то насчет пленки я действительно помню. Фантазии у Андрея (Тарковского. - Прим. ред.) были широкие, и в картину действительно не вошли некоторые кадры», - отметил Назаров.

Он подчеркнул, что уважает Тарковского как рассказчика и большого исследователя. Назаров отметил, что во время съемок «Андрея Рублева» было действительно очень много изменений и масса кадров не вошла в саму киноленту.

«Что-то не вошло в само кино, это нормально. Там много было изменений. И сценарий менялся, и остальное. Сама картина должна была начинаться вообще с Куликовской битвы. Для этой роли был даже подобран актер», - уточнил Назаров.

По его словам, условия для съемок были разнообразные, бюджета иногда не хватало. При этом, по мнению Назарова, Андрей Тарковский «прорвался» с этой картиной. В итоге кино вышло поучительным, несмотря на невошедшие кадры.

Ранее в пресс-службе аукционного дома «12-й стул» заявили о том, что пленку-кинолетопись выставят на торги в октябре. В уникальном черно-белом любительском фильме участвовали советские актеры Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:52 В стране и мире
Стали известны подробности смертельного ДТП с участием актера Дмитрия Жулина
16:48 В стране и мире
Видео
Путин откажется от дистанционной работы ради встречи с сенаторами
16:04 Армия
Видео
С-400 и «Панцирь-С» отразили ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук: кадры учений
14:17 Спорт
Первая в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров Радионова объявила о завершении карьеры
13:30 В стране и мире
Видео
В НИЦ Гамалеи назвали число добровольцев, привившихся от COVID-19
Популярное
Популярное
В Роскачестве рассказали, куда могут пропадать фото и документы в смартфоне
В Минздраве оценили шансы на развитие рака у бросивших курить
Видео
Ночь страха: что пережили жители Иркутска во время мощного землетрясения
Видео
«Тормозной путь все видели»: друг участника громкого ДТП в центре Москвы раскрыл детали аварии
Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять пенсию на карте
Китайские ученые выяснили тайну жидкости из древней гробницы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.