Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо

За прошедшие сутки в Сирии зафиксирован один обстрел населенного пункта в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра».* Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Также представителями российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах в провинции Хама и Хасеке.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинции Алеппо, Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-иса и обратно, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Гринкевич Александр Петрович.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.