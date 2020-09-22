В стране и мире За штурвалом разбившегося в Югре самолета мог сидеть экс-глава Сургутского района Анна Касаткина Че-27 потерпел крушение 21 сентября при попытке взлета с озера Высынглор. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Разбившимся в Югре легкомоторным самолетом-амфибией Че-27 мог управлять экс-глава муниципалитета Сургутского района Дмитрий Макущенко. Об этом «Звезде» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Че-27 потерпел крушение 21 сентября при попытке взлета с озера Высынглор вблизи поселка Угут - произошло подтопление самолета. На борту находились два человека. Жертв и пострадавших нет. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует