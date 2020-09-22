В стране и мире Неизвестную пленку со съемок фильма «Андрей Рублев» выставят на торги Виктория Ивашечкина В черно-белом любительском фильме участвовали советские актеры Анатолий Солоницын, Михаил Кононов и Иван Лапиков. © Фото: Pixabay Неизвестную ранее пленку, сделанную на съемках фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского, выставят на торги. Аукцион состоится в Москве 6 октября. «Это уникальное событие в истории отечественной киноистории: появление ранее неизвестной пленки-кинолетописи, которая была сделана на съемочных площадках фильма», - говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома «12-й стул», передает ТАСС. Уточняется, что в черно-белом любительском фильме участвовали советские актеры Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков. «В кинолетописи фильма все участники съемочного процесса словно не замечают снимающего. Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков катаются на лодочке на озере, Тарковский ездит на лошади», - подчеркнули в аукционном доме. Любительский фильм включает в себя три бобины общим хронометражем 33 минуты 4 секунды. Кинолетопись снималась во Владимире, вблизи церкви Покрова на Нерли, а также в Изборске под Псковом весной в 1965-1966 годах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует