В Тверской области потерпел аварию самолет Су-30
Экипаж благополучно катапультировался, разрушений на земле нет.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Тверской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа (ЗВО). Экипаж благополучно катапультировался.
После приземления летчики вышли на связь, сейчас члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования, сообщает пресс-служба ЗВО.
Самолет упал в лесу, разрушений на земле нет. К месту аварии для установления причин и обстоятельств происшествия направлена комиссия военного округа.