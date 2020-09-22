Госдума поддержала законопроект об уголовном наказании за действия по отчуждению территорий РФ

На пленарном заседании во вторник, 22 сентября, Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании за действия, направленные на отчуждение территорий России. Речь идет о тюремном заключении на срок до 10 лет. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Также на рассмотрении находится проект об административной ответственности за призывы и действия по отчуждению территорий. Отмечается, что за призывы, совершенные впервые, будет грозить штраф, при повторном нарушении - уголовная ответственность.

Штрафы для физических лиц составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном деянии гражданин будет обязан заплатить от 200 до 400 тысяч рублей.

Кроме этого, предусмотрены повышенные штрафы за призывы с использованием СМИ.

В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.