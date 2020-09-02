В стране и мире Конфликт в Донбассе Контактная группа по Донбассу договорилась продолжить перемирие Ирина Егорова Переговоры состоялись в формате видеоконференции. © Фото: Alexander Rekun Global Look Press Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась продолжить соблюдение режима тишины, согласовала решение о противоминной деятельности и еще четыре участка разведения сил и средств. Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись второго сентября в формате видеоконференции. «Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем», - сообщается на сайте офиса президента Украины. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует