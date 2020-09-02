Контактная группа по Донбассу договорилась продолжить перемирие
Переговоры состоялись в формате видеоконференции.
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась продолжить соблюдение режима тишины, согласовала решение о противоминной деятельности и еще четыре участка разведения сил и средств.
Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись второго сентября в формате видеоконференции.
«Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем», - сообщается на сайте офиса президента Украины.
Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.
Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.