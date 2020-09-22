Мантуров назвал сроки начала поставок МС-21 авиакомпаниям

Первые поставки самолета МС-21 авиакомпаниям состоятся до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Ситуация с COVID-19 действительно повлияла на проведение сертификационных полетов - по абсолютно объективным причинам они были отложены. Параллельно идут сертификация Росавиации и Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), несколько месяцев мы потеряли, но пока рассчитываем, что поставка самолетов первым заказчикам произойдет до конца 2021 года», - заявил министр в интервью «Известиям».

Глава ведомства при этом добавил, что график поставок был подкорректирован в связи с пандемией COVID-19.

Первым и основным заказчиком, по словам Мантурова, останется «Аэрофлот», которому поставят по меньшей мере 50 машин. При этом министр подчеркнул, что по МС-21 уже сверстаны заказы почти на 170 лайнеров. Среди других клиентов - также российские авиаперевозчики, в том числе Red Wings.

Кроме того, руководитель Министерства промышленности и торговли сообщил, что МС-21 сначала будет поставляться внутри страны.