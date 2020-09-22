В ПФР опровергли сообщение о возможной приостановке выплаты пенсии

В Пенсионном фонде опровергли сообщение о том, что если пенсионеры не будут снимать свои средства с карты в течение полугода, то пенсионные выплаты могут приостановить.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», - приводит РБК сообщение ПФР.

Ранее в СМИ появилась статья, где руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплаты, если не снимает ее с карты в течение 6 месяцев. Он объяснил это тем, что таким образом закон защищает государственные финансы от «лишних» трат, в случае если пенсионер эмигрировал или умер, а информация в ПФР не поступила.