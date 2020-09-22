В Японии продемонстрировали видео испытаний 18-метрового робота

В Японии продемонстрировали кадры тестового запуска гигантского робота, высота которого превышает 18 метров, а вес - 25 тонн.

Кадры тестового запуска ускорены в четыре раза, поскольку махина высотой с дом пока медлительна. Но робот уже может вставать на колено, поворачивать голову, двигать руками и пальцами.

Робот является копией популярного героя аниме-сериала. Разработчики планируют уже в октябре продемонстрировать его возможности в официальном релизе.