В Японии продемонстрировали видео испытаний 18-метрового робота
Робот умеет вставать на колено, поворачивать голову, двигать руками и пальцами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Японии продемонстрировали кадры тестового запуска гигантского робота, высота которого превышает 18 метров, а вес - 25 тонн.
Кадры тестового запуска ускорены в четыре раза, поскольку махина высотой с дом пока медлительна. Но робот уже может вставать на колено, поворачивать голову, двигать руками и пальцами.
Робот является копией популярного героя аниме-сериала. Разработчики планируют уже в октябре продемонстрировать его возможности в официальном релизе.