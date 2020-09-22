В стране и мире После ДТП на Остоженке на водителя Infiniti завели уголовное дело Тамара Астапенкова По информации ГИБДД, в аварии пострадали три человека. © Фото: ТРК "Звезда" В Москве полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве в отношении мужчины, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ», - сообщила Волк. ДТП произошло в понедельник, 21 сентября, примерно в 16.20 в Москве на пересечении улицы Остоженка и переулка Померанцева. Столкнулись два автомобиля Infinity и Mercedes. По предварительным данным, в аварии виноват водитель Infinity, который проехал на красный сигнал светофора. После столкновения с Mercedes он вылетел на тротуар и сбил двух женщин, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации ГИБДД, всего в аварии пострадали три человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует