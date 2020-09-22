В НИЦ Гамалеи назвали число добровольцев, привившихся от COVID-19

Первые пробные партии вакцины от коронавируса, разработанной Министерством обороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи, поступили во все регионы России. Об этом заявил руководитель научного центра Александр Гинцбург.

Он также рассказал о том, как проходит третья пострегистрационная фаза испытаний препарата.

«Уже порядка 2 500 москвичей-добровольцев получили первый компонент вакцины. Никаких осложнений, за исключением тех незначительных, которые в инструкции по применению этой вакцины имеются, у этих добровольцев не фиксировалось», - заявил он.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России планируют производить 80 миллионов доз вакцины от коронавируса в год. По его словам, на базе центра будут выпускать около 700 тысяч доз препарата. Помимо этого, вакцину будут изготавливать на трех крупных фармацевтических предприятиях.