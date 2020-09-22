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Глава Минпромторга назвал условие для введения маркировки крепкого алкоголя

Ян Брацкий
01:32 22.09.2020
Сейчас обязательной маркировке подлежат табачные и меховые изделия, лекарства и обувь.
Глава Минпромторга назвал условие для введения маркировки крепкого алкоголя
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

Маркировка крепкого алкоголя возможна в случае успеха эксперимента по маркировке пива. Об этом сообщил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, маркировка пива увеличит прибыль его легальных производителей на 2,5-3 миллиарда рублей и существенно сократит теневой рынок.

«Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента», - приводят «Известия» слова министра.

Мантуров привел в пример объем нелегального пивного рынка, который в годовом исчислении составляет до 12 процентов, а бюджетные потери при этом достигают 22 миллиардов рублей.

Глава Минпромторга добавил, что введение обязательной маркировки не должно повлечь за собой подорожание алкоголя больше, чем на размер инфляции.

С инициативой маркировки пива, а потом и крепких алкогольных напитков Минпромторг выступил в сентябре. На сегодняшний день в обязательном порядке маркируются табачные и меховые изделия, лекарства и обувь. На очереди молочная продукция, парфюмерия, фототовары и автомобильные покрышки.

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