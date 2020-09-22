Астрономы открыли похожую на Землю планету с периодом обращения числа Пи

Международная группа ученых обнаружила в Южном небесном полушарии экзопланету, которая по размерам похожа на Землю и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня. Астрономы в шутку назвали ее «пи-планетой», сообщает журнал The Astronomical Journal.

Уточняется, что планета, получившая официальное название K2-315b, впервые была обнаружена в 2017 году. Однако проанализировать ее параметры удалось только сейчас. При помощи системы SPECULOOS, которая объединяет четыре телескопа обсерватории в Чили и один телескоп обсерватории на острове Тенерифе.

Астрономы определили, что радиус экзопланеты составляет 0,95 от земного. Она вращается вокруг звезды, размеры которой равны одной пятой размера Солнца. Масса планеты еще не определена. Однако ученые считают, что она будет близка к Земной. По мнению астрономов, жизнь на планете едва ли возможна, поскольку из-за близости к звезде температура ее поверхности может приближаться к + 176,8 градусов Цельсия.