Володин назвал число заболевших коронавирусом депутатов

Более 50 депутатов Государственной думы переболели коронавирусом и имеют к нему антитела. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек», - сказал он.

Спикер добавил, что еще 10 депутатов, болеющих коронавирусом, в настоящее время находятся в больницах. Заболевание они переносят по-разному.

«Наша задача - сделать все, чтобы парламент был работоспособным. Мы предложили те меры, которые позволяют нам работать, собираясь в этом зале с максимальной численностью», - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также объяснил, почему на пленарном заседании нет нескольких депутатов. Причина - в самоизоляции. Как рассказал Володин, отсутствующие парламентарии общались с человеком, который является носителем вируса.