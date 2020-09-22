Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

На прошлой неделе стало известно, что Евгений Савченко написал заявление на имя президента РФ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Такое решение было связано с тем, что он был избран депутатом Белгородской областной думы. На посту губернатора Белгородской области Евгений Савченко был с декабря 1993 года.

Сегодня, во вторник, 22 сентября, на заседании Белгородской областной думы Евгения Савченко наделили полномочиями члена Совета Федерации.