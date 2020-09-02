Турция может выдать разрешение на испытания российской вакцины от COVID-19

Турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это», - сказал Коджа.

Он добавил, что в стране проходят испытания двух отечественных вакцин, которые проводятся только на добровольцах, передает РИА Новости.

Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки. Раствор для внутримышечного введения находится в двух пробирках красного и синего цветов. На них указаны дата выпуска, срок годности, условия хранения - не допускается хранение размороженного препарата.