Ученые обнаружили болезнь, вырабатывающую иммунитет к коронавирусу

Ученые исследовательского Университета Дьюка в США обнаружили болезнь, которая помогает человеку выработать определенный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование профессора Мигеля Николелиса.

Ученый выявил закономерность, что в регионах, где за последние два года были зафиксированы вспышки лихорадки денге, распространение COVID-19 идет заметно медленнее.

По словам Николелиса, если его предположение подтвердится, то благодаря прививке от лихорадки денге люди смогут получать определенный иммунитет к коронавирусу.

Ранее ученые сообщили, что матери, переболевшие COVID-19, могут передавать младенцам антитела с грудным молоком. У каждой женщины концентрация антител в молоке будет наблюдаться разная, в зависимости от характера заболевания.