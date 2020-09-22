Нарышкин обвинил США в давлении на Европу с целью заблокировать «Северный поток - 2»

США хотят закрыть «Северный поток - 2» для того, чтобы нарастить поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он назвал происходящее типичным примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», - сказал глава СВР.

Он подчеркнул, что в этой связи очень показательны призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из проекта.

Вместе с тем Нарышкин рассчитывает на здравый смысл стран Евросоюза.

«Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении "Северного потока - 2" по принципу "Назло бабушке отморожу уши". Тем более что зиму обещают холодную и газа потребуется много», - подчеркнул глава СВР.

Нарышкин отметил, что отказ от реализации проекта нанесет Евросоюзу огромный ущерб.

«Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6% ВВП», - сказал он.

Также, по словам Нарышкина, обострится проблема обеспечения занятости в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

На прошлой неделе Германия оценила готовность «Северного потока - 2», который пройдет через Балтийское море от побережья России до ФРГ, на 97%.