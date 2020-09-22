Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный результат теста на коронавирус. В связи с этим глава региона со вторника, 22 сентября, ушел на самоизоляцию для прохождения амбулаторного лечения, и перешел на дистанционную работу. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Тест Губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.

Все мероприятия, в которых губернатор должен был участвовать лично, перенесены на 10-14 дней. Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского край и попросил придерживаться всех необходимых мер безопасности и профилактики COVID-19, а также беречь себя и своих близких.