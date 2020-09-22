СК опубликовал видео задержания главы религиозного объединения под Красноярском

Следственный комитет России обнародовал видео задержания главы религиозной организации «Церковь Последнего Завета» Сергея Тропа, и его помощников - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. На кадрах видно, как руководителей общины пересаживают из микроавтобуса в вертолет.

По данным следствия, Сергей Троп, именовавший себя «Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион» и его помощники, привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие.

В Красноярском крае следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета». Сейчас в жилищах руководителей общины и ее прихожан проходят обыски.

Сообщается, что Тропу, Редькину и Ведерникову планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами» и «причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

Ранее один из прихожан опубликовал в Сети видео с места задержания руководителя общины, поселение которой находится в Курагинском районе и именуется Город Солнца. Известно, что «Церковь последнего завета» была создана еще в 1991 году. У движения тысячи последователей.