В СК РФ раскрыли подробности задержания организаторов религиозной секты под Красноярском

В Красноярском крае следователями СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведена специальная операция по пресечению деятельности незаконного религиозного объединения «Церковь последнего завета». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Руководство этим объединением осуществляли Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан», - отметили в СК.

Также следователи утверждают, что соучастники долгое время применяли к гражданам психологическое насилие, в результате которого некоторым последователям религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

«В жилищах руководителей и участников объединения проводятся обыски. Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусматривающих ответственность за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам», - рассказала Петренко.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.