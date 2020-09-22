С собаками и в камуфляже: обнародованы кадры с места задержания главы секты под Красноярском
В поселении религиозной общины силовики задержали Сергея Торопа и его помощников.
© Видео: Александр Староверов, FB © Фото: Александр Староверов, FB
Опубликовано видео с места задержания главы религиозной общины «Церковь последнего завета» Виссариона. На кадрах, которые разместил в Facebook один из прихожан общины, можно увидеть людей в камуфляже и с собаками, которые подходят к деревянным строениям поселения.
Ранее СМИ сообщали, что утром во вторник, 22 сентября, силовики задержали под Красноярском основателя общины Сергея Торопа и его помощников - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
Сообщалось, что в общине проходят обыски, а главу и помощников увезли на вертолете. «Церковь последнего завета» была создана в 1991 году. Тороп именовал себя Виссарионом. Через четыре года они основали поселение в Курагинском районе, которое назвали Город Солнца. У движения тысячи последователей.