С собаками и в камуфляже: обнародованы кадры с места задержания главы секты под Красноярском

Опубликовано видео с места задержания главы религиозной общины «Церковь последнего завета» Виссариона. На кадрах, которые разместил в Facebook один из прихожан общины, можно увидеть людей в камуфляже и с собаками, которые подходят к деревянным строениям поселения.

Ранее СМИ сообщали, что утром во вторник, 22 сентября, силовики задержали под Красноярском основателя общины Сергея Торопа и его помощников - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Сообщалось, что в общине проходят обыски, а главу и помощников увезли на вертолете. «Церковь последнего завета» была создана в 1991 году. Тороп именовал себя Виссарионом. Через четыре года они основали поселение в Курагинском районе, которое назвали Город Солнца. У движения тысячи последователей.