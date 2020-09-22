Маршрутка и легковушка вылетели в кювет: кадры с места гибели актера Дмитрия Жулина

Во Владимирской области во время ДТП погиб актер Дмитрий Жулин. Авария произошла на 61-м км автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума.

«По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу районного сообщения Гусь-Хрустальный - Колпь под управлением водителя 1969 года рождения и совершил с ним столкновение», - рассказали в УМВД России по Владимирской области.

За рулем «Рено» находился Жулин, он погиб на месте. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, получила ранения и была госпитализирована.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Жулин стал известен после участия в сериале «Охота на Берию». Позднее он ушел в монастырь и стал послушником.