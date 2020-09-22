Ученые разгадали тайну древней инфекции

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии смогли разгадать тайну инфекционной болезни, которая была обнаружена у скелетов, найденных при раскопках древней гробницы во Вьетнаме. Об этом сообщает журнал Bioarchaeology International.

Раскопки проходили во вьетнамской провинции Ниньбинь. Исследователи проанализировали найденные останки и обнаружили, что у многих имеется необратимое повреждение костей, вызванное инфекционной болезнью фрамбезией. До этого момента ученые не имели убедительных доказательств существования этого заболевания в древней Азии.

После проведенных исследований ученые предположили, что инфекция получила распространение при развитии сельского хозяйства. Крестьяне, жившие на территории современного Китая, переселяясь на юг, передавали инфекцию племенам охотников. Считается, что эти народы являются прямыми потомками тех, кто впоследствии заселил Новую Гвинею, Соломоновы острова и Австралию.

Фрамбрезия, относящаяся к группе хронических бактериальных инфекций, сейчас в основном распространена в западной части Тихого океана. Считается, что от нее чаще всего страдают дети.