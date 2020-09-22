Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Хабаровском

Все 44 пассажира и водитель автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровском крае, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф.

«Погибших нет. Травмы различной степени тяжести получили все участники инцидента. На месте им была оказана медицинская помощь, в том числе ребенку, у которого были выявлены только ссадины», - сказано в сообщении центра.

Медики отметили, что 13 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в стационар поселка Циммермановка. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами и травмами спины. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

ДТП произошло утром во вторник, 22 сентября. Пассажирский автобус опрокинулся в 24 километрах от поселка Циммермановка, расположенного в Ульчском районе Хабаровского края. Обстоятельства аварии выясняются.