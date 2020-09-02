Борьба с огнем: опубликованы кадры тушения пожара в Ростовской области

Масштабные природные пожары, которые охватили лесные массивы, а кое-где перекинулись и на частные дома в Ростовской области тушат с воздуха. Огонь охватил территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области на общей площади 170 га. Они возникли из-за жаркой и ветреной погоды. На кадрах видно, что ветер в области до сих пор сильный.

Пожар в Каменском районе локализован на площади в 4 гектара, возгорание в Белокалитвинском районе области было локализовано примерно в 18.00. Спустя примерно час удалось побороть огонь на двух гектарах и в Красносулинском районе.

По-прежнему наиболее сложная обстановка в Тарасовском районе, где происходит горение в лесном массиве на площади 150 га.

К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. На помощь спасателям отправлена аэромобильная группировка, в которую входят 100 человек и 15 единиц техники. К месту тушения со станции Лихая был выдвинут пожарный поезд.