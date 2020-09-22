Путин наградил Боярского орденом Почета
Глава государства отметил многолетнюю и плодотворную деятельность знаменитого актера и его вклад в искусство.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил известного актера Михаила Боярского орденом Почета. Президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета"», - говорится в документе.
Глава государства также отметил труд Николая Мортона, Винеры Ганеевой, Наталии Грамолиной, Юрия Мерденова, Николая Копылова, Михаила Левитина и Петра Семака.