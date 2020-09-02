Мощный тайфун «Майсак» показали из космоса

Роскосмос опубликовал фотографию мощного урагана «Майсак». Снимок сделан над Тихим океаном устройством «Метеор-м».

В нескольких районах Приморья ожидается сильный дождь и ураганный ветер. Волны поднимутся до семи метров, что соответствует настоящему шторму.

В заливе Петра Великого порывы ветра будут достигать 38-ми метров в секунду. Маломерным судам запрещено выходить в море. Спасатели предупредили местных жителей об опасности и рекомендовали подготовиться к эвакуации в случае ухудшения обстановки.

Ранее сокрушительный тайфун уже побывал в Японии, где основной удар пришелся на южные префектуры страны - из-за мощных ливней и шквального ветра без света остались десятки тысяч домов.