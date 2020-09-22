В Москве за сутки умерли 15 пациентов с COVID-19
Общее число умерших от коронавируса в столице сейчас составляет 5 084.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице сейчас составляет 5 084.
Также за сутки московские медики выявили 915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По России суточный прирост составил 6 196.
Всего с начала пандемии на территории РФ было зарегистрировано 1 109 595 случаев инфицирования СOVID-19, из них 277 408 - в Москве. Врачам удалось вылечить 911 973 пациентов, 19 489 человек, к сожалению, скончались.