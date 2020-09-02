Следователи установили подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана в Башкирии

Следственное управление установило личности подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в Кигинском районе Республики Башкортостан.

Подозреваемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия. Деньги, похищенные у ветерана, обнаружены в лесном массиве. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Трагедия произошла в июле 2020 года. По версии следствия, двое ранее знакомых мужчин, узнав, что у ветерана дома хранится крупная сумма денег, решили ограбить его. Они проникли в дом фронтовика ночью, напали на него, затем обыскали жилище и, найдя деньги, скрылись с места преступления. От полученных травм ветеран умер.

По факту разбойного нападения и убийства было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).