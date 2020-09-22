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Лавров констатировал прекращение вооруженной борьбы Дамаска и оппозиции

Ян Брацкий
00:35 22.09.2020
Министр иностранных дел отметил, что остались лишь несколько горячих точек, включая провинции Идлиб и Алеппо.
Лавров констатировал прекращение вооруженной борьбы Дамаска и оппозиции
© Фото: МИД РФ

Вооруженное противостояние официального Дамаска и сирийской оппозиции завершилось. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. С его слов, на карте страны остались только отдельные горячие точки - Идлиб и Заевфратье.

«Военное противостояние между правительством страны и оппозицией закончилось. Есть только две горячие точки. Первая - Идлиб, территория которого контролируется группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ), однако сейчас сужается», - сказал Лавров в интервью, полна версия которого опубликована на канале МИД РФ в YouTube.

Вторая проблемная зона, по мнению министра - восточный берег Евфрата, где незаконно разместившиеся войска США объединились с сепаратистскими силами и безответственно «играют» с курдами.

«Они привели американскую нефтяную компанию и начали откачивать нефть для их собственных нужд без уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, как это установлено резолюцией 2254 СЮ ООН», - отметил глава МИД РФ.

Сейчас США поддерживают арабо-курдские формирования выступающие против официальных властей Сирии. Так называемые демократические силы контролируют ряд территорий в некоторых провинциях, включая Алеппо, Ракку и Дейр-эз-Зор.

Официальный Дамаск неоднократно призывал оппозицию сесть за стол переговоров и разрешить все разногласия в дипломатическом ключе, однако курды продолжают сопротивление, рассчитывая на поддержку США, отметил министр.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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