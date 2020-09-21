Путин поручил правительству определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Владимир Путин поручил правительству РФ определить сроки поставок вакцины «Спутник V», разработанной специалистами Минобороны РФ и ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в Белоруссию и доложить об этом до 15 октября. Список поручений, утвержденных президентом РФ по итогам совещания с членами правительства, опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об участии Республики Белоруссия в пострегистрационном клиническом исследовании зарегистрированной вакцины “Спутник V” для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19); определить сроки поставок вакцины “Спутник V” в Республику Белоруссия», - говорится в сообщении.

Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи президент РФ заявил, что Белоруссия получит первой вакцину от коронавирусной инфекции. Он отметил, что Белоруссия уже начала участвовать в последней стадии испытаний вакцины.