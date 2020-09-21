В Комсомольске-на-Амуре борются с паводком: уровень воды в реке вырос на 17 сантиметров

На Дальнем Востоке пик паводка смещается к Комсомольску-на-Амуре. За сутки уровень воды в реке Амур вырос на 17 сантиметров и продолжает подниматься.

Туда направлена аэромобильная группировка спасателей. В городе укрепляют дамбу и готовят оборудование для откачки воды.

В Хабаровском крае ситуация стабилизируется. Там уровень воды в Амуре остановился на отметке 6 метров 28 сантиметров и больше не растет. Однако сотрудники МЧС продолжают патрулировать опасные районы на лодках.

Нижняя набережная полностью затоплена, в воде остаются более полутора тысяч дач. Там сейчас спасают оставшихся на крышах домашних животных. Аграрии подсчитывают ущерб: пока названа цифра в 60 миллионов рублей.

Сложная обстановка остается в Еврейской автономной области. Предотвратить серьезные потопы там помогают подразделения Восточного военного округа. Группы наблюдателей круглосуточно следят за состоянием дамбы. Места, где возникают протечки, укрепляют мешками с песком. В поселках, где вода уходит, помогают восстановить нормальную жизнь.