Стреляли в спину: что известно об убийстве предпринимателя из Татарстана

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве предпринимателя Евгения Деданина в Татарстане направлено в центральный аппарат, где продолжится расследование.

Информация об убийстве Деданина появилась вчера, 1 сентября. На предпринимателя из Бугульмы напали на территории его фирмы. Он получил огнестрельное ранение, из-за которого скончался в больнице. Нападавший попытался скрыться, но его машину протаранил другой автомобиль. Полиция задержала его на месте преступления.

Как сообщили в региональном СК, по подозрению в совершении преступления задержан 54-летний иностранец, проживающий в Самаре. Возбуждено уголовное дело.

Евгений Деданин - предприниматель, владелец сети магазинов, которые расположены почти в каждом дворе небольшого города. Два года назад бизнесмена пытались ограбить в собственном доме, но он сумел отбиться, нанес преступникам ранения, которые оказались смертельными. Спустя два года предпринимателю из Бугульмы отомстили за убитых грабителей.

«Когда мы говорим о подобных убийствах, то, прежде всего, как правило, сама жертва не всегда правильно себя ведет с точки зрения собственной безопасности. Как я уже сказал, сама жертва должна подумать, а что надо сделать, надо ли обращаться в правоохранительные органы», - сказал доктор юридических наук, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

Погибший Евгений Деданин не раз заявлял о том, что опасается за свою жизнь и жизнь близких, но заявления в полицию не последовало. Нанимать охрану в городе, где почти все знают друг друга в лицо, также счел излишним.

Ранее в Сети было опубликовано видео, где мужчина падает на землю, после чего его добивает выстрелом из пистолета нападавший. Возможно, предприниматель до этого получил еще одно ранение. У него не было шансов спастись.

Дело было передано в ГСУ СКР «для наиболее оперативного, полного и объективного расследования», сообщает пресс-служба ведомства. До этого дело об убийстве Евгения Деданина расследовало управление СКР по Татарстану.