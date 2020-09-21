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Следователи проверяют причастность бизнесмена Быкова к подстрекательству к убийству в Красноярском крае

Кирилл Васин
09:27 21.09.2020
В настоящее время следствие проводит сбор и закрепление доказательств по делу.
© Видео: СК РФ © Фото: Анатолий Быков, VK

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ходе расследования дела по части 1 статьи 210 УК РФ (руководство преступным сообществом) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, были получены данные о его причастности к подстрекательству к убийству.

По предварительной версии следствия, в 2004 году в поселке Удачном Быков побудил знакомого совершить покушение на являвшегося на тот момент вице-президентом федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Позже киллер расстрелял из автомата автомобиль Грабовского, но тот сумел спастись.

После этого неудачливый убийца скрылся. В настоящее время следствие проводит сбор и закрепление доказательств, сообщили на сайте регионального ГСУ СК РФ.

Анатолий Быков - российский бизнесмен, председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода (1998-2000), депутат Законодательного собрания Красноярского края (1997-2016).

Седьмого мая 2020 года Быков был задержан сотрудниками МВД и ФСБ России в Красноярске и доставлен в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По материалам следствия, Быкова подозревают в организации летом 1994 года заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, двух членов возглавляемой им преступной группировки, которых он считал ответственными за покушение на себя.

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