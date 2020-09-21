Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края

В понедельник, 21 сентября, избранный губернатор Камчатского края Владимир Солодов вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации прошла во Дворце детского творчества в Петропавловске-Камчатском.

В связи с коронавирусной инфекцией, на церемонии инаугурации было ограниченное число гостей. Владимиру Солодову вручили удостоверение губернатора. Он принес присягу на верность жителям и уставу региона.

«Вступая в должность губернатора, я осознаю огромную ответственность перед каждым жителем Камчатского края. Я благодарен за вашу поддержку на выборах, за вашу веру в то, что вместе у нас получится изменить жизнь на Камчатке к лучшему», - сказал Солодов.

На церемонии инаугурации присутствовал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он заверил главу Камчатского края, что правительство России и администрация президента «будут рядом с вами». Трутнев также поздравил Солодова с вступлением в должность и отметил, что Камчатка – уникальный край, на благо которого придется многое сделать.

Напомним, что в России пошел Единый день голосования, в котором приняли участие 83 региона. Выборы проходили на протяжении трех дней. Выбирали депутатов местных парламентов, мэров и губернаторов. На Камчатке лидером голосования был временно исполняющий обязанности главы края Владимир Солодов.