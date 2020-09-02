Во «ВКонтакте» появилась новая функция

Во «Вконтакте» появилось мини-приложение «Чеклисты», сообщила пресс-служба соцсети.

Нововведение поможет пользователям отслеживать индивидуальные достижения - от отказа от вредных привычек до прогресса в чтении или питании. Чтобы попробовать новую функцию, нужно открыть приложение, создать цель или выбрать из предложенных и сделать пометки в календаре.

«Например, привить привычку правильно питаться, делать зарядку или читать. Либо наоборот — отказаться от кофе, курения или фастфуда. Затем нужно выбрать срок на достижение цели и каждый день фиксировать свои успехи в календаре», - сказано в сообщении.

Также можно настроить уведомления, делиться своими успехами в комментариях или историях, чтобы усилить мотивацию или заинтересовать других, сподвигнув их к осуществлению своих целей.