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«Основную часть должны были делать мы»: иностранный «наемник» описал организацию протестов в Белоруссии

Николай Курашкин
00:58 03.09.2020
Говоря об идеальном сценарии развития протестов, неизвестный заявил, что это было бы либо бегство Александра Лукашенко из страны, либо его захват и передача экстренно сформированным органам власти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

Публицист Сергей Карнаухов в своем эксклюзивном расследовании рассказал о том, как действуют в столице Белоруссии люди, которых он назвал провокаторами, специально нанятыми для организации столкновений во время протестов. Карнаухов представил в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» запись разговора с одним из таких наемников, в котором неизвестный рассказал о том, какого итога ожидают на финише протестов их организаторы.

«Мы получаем ключ на старт: грубо говоря, выбираем локацию, где произойдет первое боестолкновение. Наиболее приемлемый сценарий должен был выглядеть так: это должны были быть гражданские люди, вооруженные огнестрельным оружием, но поддерживать их с уже подготовленных огнестрельных позиций должны были конечно же готовые люди, которые могли бы открыть огонь на подавление и так же спокойно отступить, не боясь быть захваченными. То есть, основную часть должны были делать мы», - рассказал неизвестный.

Отвечая на вопрос о том, как при идеальном стечении обстоятельств должна была окончиться акция, «организатор» заявил, что это было бы либо бегство президента Александра Лукашенко из республики, либо его захват и передача органам власти, которые были бы экстренно для этого сформированы.

Ранее Карнаухов показал еще один момент из интервью с неизвестным провокатором: на нем человек оценил возможность кровавого развития происходящих в Минске событий.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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