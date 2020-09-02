Блогер опубликовал видео допроса иностранного «организатора» протестов в Белоруссии

Публицист Сергей Карнаухов в своем эксклюзивном расследовании рассказал о том, как действуют в столице Белоруссии люди, которых он назвал провокаторами, которых специально наняли для организации столкновений во время протестов. Карнаухов представил в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» запись разговора с одним из таких наемников.

На кадрах человек показан со спины, в капюшоне и кепке, его голос изменен. Он рассказывает о том, кто и зачем нанимал провокаторов.

«Была связь с людьми, с представителями одного из штабов, даже не одного штаба участников, лицами, принимающими участие в выборах. Было оттуда приглашение, просьба о помощи мне и моим коллегам. Мы организованно собрались и выехали для того, чтобы оказать содействие, поработать в качестве инструкторов, а также оказать силовую помощь», - рассказал человек.

Говоривший также ответил на вопрос Карнаухова о том, что могло послужить толчком к событиям в Белоруссии и мог ли их сценарий оказаться кровавым, описав свое собственное видение ситуации.

Ранее Карнаухов также представил материалы от бывшего сотрудника правоохранительных органов о том, как он и его коллеги вербовались для работы в Белоруссии, планируя осуществить там силовое воздействие в связи с протестами оппозиции против официальных результатов выборов в стране.

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