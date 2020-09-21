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Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам

Кирилл Васин
08:07 21.09.2020
По мнению специалистов, если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ним начинает блестеть, это может сигнализировать о первой стадии заболевания.
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
© Фото: Pexels, Pixabay

Ученые из Великобритании научились определять у пациента наличие рака легких по состоянию пальцев.

Опасное заболевание может долго не проявлять себя, но когда это все-таки происходит, самыми явными симптомами, по мнению специалистов, являются: продолжающийся более двух недель кашель, боль при дыхании, кровохаркание, длительная одышка, апатия и потеря веса.

Помимо данных признаков, как рассказали ученые из организации Cancer Research UK, наличие рака легких можно определить по состоянию пальцев: если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ним начинает блестеть, это может сигнализировать о первой стадии заболевания.

Специалисты отмечают, что из-за рака могут вырабатываться химические вещества, которые «заставляют» кровь в больших количествах устремляться к кончикам пальцев, что вызывает их увеличение. Причины данного явления до конца еще не изучены, передает издание Express.

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