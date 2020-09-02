Учебник истории и святыня: в штаб-квартире СВР открыли памятник внешней разведке

На территории штаб-квартиры службы внешней разведки открыли памятник сотрудникам СВР. На церемонии открытия сегодня были как действующие, так и бывшие сотрудники ведомства, разведчики-нелегалы, офицеры, посвятившие свою жизнь службе, на которой не бывает компромиссов.

Памятник открыл директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин вместе со скульптором Андреем Ковальчуком.

У подножия монумента высечены такие слова как Отечество, доблесть, честь. Сам памятник представляет собой прощание перед отправкой за границу молодых супругов, прошедших обучение в разведшколе. С обратной стороны пилонов изображены портреты людей, творивших историю разведки. Среди них не только советские, но и иностранные граждане: Рудольф Абель, Ким Филби и другие члены знаменитой кембриджской пятерки, британец Джордж Блэйк.

Здесь же изображены Сталин с Черчиллем и Рузвельтом во время Тегеранской конференции. Тогда советские разведчики Геворк и его супруга Ноар Вартанян предотвратили покушение на лидеров антигитлеровской коалиции.

«Известные герои, кого-то знали – и не только прошлых лет, военных лет, наши современники, имена которых придали гласности в этом году», - заявил Нарышкин.

Среди них и ныне здравствующие разведчики-легенды, например, полковник Юрий Шевченко. В советские годы он, работая в Европе, поставлял в центр сведения о странах НАТО.

Монумент стал неким учебником истории и святыней для тех, кто продолжает службу в разведке, и готов пожертвовать всем, чтобы выполнить приказ, узнав любой ценой узнать сведения государственной важности.