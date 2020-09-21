В Министерстве цифрового развития объяснили, почему учения по устойчивости Рунета не состоялись в сентябре

Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России, намеченные на 20 сентября, не состоялись. Идет доработка федерального проекта. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта "Информационная безопасность" и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

В 2020 году должны были пройти четыре учения по отработке защиты от разных видов угроз. Ранее были отложены учения, проведение которых планировали 20 марта и 20 июня.

В октябре прошлого года правительством было утверждено положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета и сети связи общего пользования. Постановление, которое вступило в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном уровнях. В мероприятих принимают участие операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, которые пересекают российскую границу, организаторы распространения сведений в интернете, а также Минобороны, Минкомсвязь, МЧС, ФСБ, ФСО, ФСТЭК, Россвязь, Роскомнадзор, и по согласованию - органы власти регионов, где проходят учения.