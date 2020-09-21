На фото с певицей Валерией нашли оптическую иллюзию

На фото певицы Валерии пользователи Сети обнаружили оптическую иллюзию.

Накануне исполнительница на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена с мужем Иосифом Пригожиным и его дочерьми от первого брака. Пользователи Сети заметили, что из-за положения позирующих в кадре не видна вторая нога Валерии.

© valeriya, Instagram

Певица с юмором отреагировала на комментарии фанатов об «отсутствии ноги», написав, что «пришла на своих двоих».

В Сети часто появляются изображения или видео, демонстрирующие эффект оптической иллюзии. К примеру, в мае летящие на «ковре-самолете» люди ввели в недоумение пользователей. В Twitter был опубликован ролик, где пассажиры передвигаются по горам, словно в полете. Плавные движения и рассадка «в транспорте» наводят на мысль, что они будто летят на ковре. Секрет оптической иллюзии заключается в ракурсе: дрон снимал с воздуха людей, которые передвигаются в грузовике.