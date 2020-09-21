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В США вручили премию «Эмми-2020»

Кирилл Васин
07:20 21.09.2020
Статуэтки победителям вручали люди, одетые в защитные костюмы - их разработали специально для церемонии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В США вручили премию «Эмми» - это аналог «Оскара», только не для кинематографистов, а для тех, кто работает на телевидении.

В этом году церемония была необычной: на сцене в Лос-Анджелесе находились лишь ведущий комик Джимми Киммел и те, кто объявлял номинантов. Сами актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры с волнением ждали результатов по всей стране: у себя дома, в ресторанах, на улице.

Статуэтки победителям вручали люди, одетые в защитные костюмы - их разработали специально для церемонии. Триумфатором этого года стал канадский ситком «Шиттс Крик». Он собрал почти все возможные статуэтки в комедийной категории, в общей сложности - семь. Также по нраву телеакадемикам пришелся мини-сериал «Хранители» по мотивам комиксов - он первенствовал в четырех номинациях. Столько же «Эмми» у «Наследников» - их признали лучшим драматическим сериалом.

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