В США вручили премию «Эмми-2020»

В США вручили премию «Эмми» - это аналог «Оскара», только не для кинематографистов, а для тех, кто работает на телевидении.

В этом году церемония была необычной: на сцене в Лос-Анджелесе находились лишь ведущий комик Джимми Киммел и те, кто объявлял номинантов. Сами актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры с волнением ждали результатов по всей стране: у себя дома, в ресторанах, на улице.

Статуэтки победителям вручали люди, одетые в защитные костюмы - их разработали специально для церемонии. Триумфатором этого года стал канадский ситком «Шиттс Крик». Он собрал почти все возможные статуэтки в комедийной категории, в общей сложности - семь. Также по нраву телеакадемикам пришелся мини-сериал «Хранители» по мотивам комиксов - он первенствовал в четырех номинациях. Столько же «Эмми» у «Наследников» - их признали лучшим драматическим сериалом.