В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми на постоянной основе

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила ввести на постоянной основе пособие по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми. Эта идея была представлена в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, пишут «Известия».

По словам советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных, в России с апреля месяца действует антикризисная мера и выплачивается пособие безработным родителям на детей до 18 лет в размере 3 тысяч рублей в дополнение к выплатам по безработице. Однако эта мера не постоянная. Предложение профсоюзов сделать подобные выплаты на постоянной основе и увеличить их размер.

В ФНПР уточняют, что размер доплаты требует доработки, и она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка. В стране сейчас средний минимум составляет 10,7 тысяч рублей. Также должен быть рассмотрен и уточнен вопрос касательно того, одному или обоим родителям, претендующим на выплату, нужно будет выдавать пособие.

Ранее правительство РФ одобрило выделение средств на выплату пособий безработным гражданам. Деньги Роструду должны поступить на эти цели из правительственного резервного фонда. Средства будут распределяться по региональным бюджетам.