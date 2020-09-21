В одном из регионов России выпал первый снег

Первый снег выпал в одном из регионов России. В понедельник, 21 сентября, жители Екатеринбурга могли наблюдать, как снежинки падали на землю. Они тут же таяли, поэтому снежный покров образоваться не успел.

По данным синоптиков, в Екатеринбурге ночью были заморозки. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Столбики термометров не поднимутся выше 5 – 7 градусов тепла, передают РИА Новости.

Ранее метеорологи рассказали о предстоящей зиме. По их прогнозам, суровых холодов ожидать не стоит. Зима в этом году ожидается мягкой и снежной, с умеренными морозами и без аномального тепла.