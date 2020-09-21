Хор Турецкого исполнил песни Победы в центе Будапешта

В центре Будапешта прозвучали «Песни Победы». Так называется программа, которую привезли в столицу Венгрии Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано».

Они с большим успехом выступили на площади Святой Троицы. Несмотря на коронавирусные ограничения, тур по Европе все-таки состоялся, уж слишком был высокий спрос на билеты.

До Будапешта Хор Турецкого и «Сопрано» тепло принимали в Братиславе. На очереди - большой концерт в Риме.