Хор Турецкого исполнил песни Победы в центе Будапешта
Из-за пандемии коронавирусной инфекции концертный тур по Европе был на грани срыва.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В центре Будапешта прозвучали «Песни Победы». Так называется программа, которую привезли в столицу Венгрии Хор Турецкого и арт-группа «Сопрано».
Они с большим успехом выступили на площади Святой Троицы. Несмотря на коронавирусные ограничения, тур по Европе все-таки состоялся, уж слишком был высокий спрос на билеты.
До Будапешта Хор Турецкого и «Сопрано» тепло принимали в Братиславе. На очереди - большой концерт в Риме.